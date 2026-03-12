Con una inflación en torno al 3% por mes, aprueban suba del 1,5% para empleadas domésticas

milei motosierra

Por otro lado, se dispuso el pago de bonos, que serán calculados según la cantidad de horas que el trabajador de casa particular haya prestado sus servicios. El monto deberá ser liquidado junto al salario de febrero y marzo.

En el caso del personal que haya trabajado 16 o más horas semanales, corresponderá un adicional de 20 mil pesos, mientras que el monto disminuirá a 11.500 pesos para los que hayan cumplido una jornada laboral de entre 12 y 15 horas. Para los trabajadores que hubieran trabajado menos de 12 horas a la semana, las autoridades determinaron que la cifra que les correspondería percibir sería de 8 mil pesos.

Salarios de las empleadas domésticas

Escalas en febrero

Supervisor/a:

Personal con retiro: 3.953,99 pesos por hora y 493.250,50 pesos por mes.

Personal sin retiro: 4.317,86 pesos por hora y 547.807,65 pesos por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

Personal con retiro: 3.751,59 pesos por hora y 459.265,68 pesos por mes.

Personal sin retiro: 4.100,04 pesos por hora y 509.632,54 pesos por mes.

Caseros/as:

Personal sin retiro: 3.546,67 pesos por hora y 448.433,64 pesos por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

Personal con retiro: 3.546,67 pesos por hora y 448.433,64 pesos por mes.

Personal sin retiro: 3.952,85 pesos por hora y 498.106,75 pesos por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

Personal con retiro: 3.298,85 pesos por hora y 404.702,98 pesos por mes.

Personal sin retiro: 3.546,85 pesos por hora y 448.433,64 pesos por mes.

Escalas en marzo

Supervisor/a:

Personal con retiro: 4.013,30 pesos por hora y 500.649,26 pesos por mes.

Personal sin retiro: 4.382,63 pesos por hora y 556.024,77 pesos por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

Personal con retiro: 3.807,86 pesos por hora y 466.154,67 pesos por mes.

Personal sin retiro: 4.161,54 pesos por hora y 517.277,03 pesos por mes.

Caseros/as:

Personal sin retiro: 3.599,87 pesos por hora y 455.160,14 pesos por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

Personal con retiro: 3.599,87 pesos por hora y 455.160,14 pesos por mes.

Personal sin retiro: 4.012,14 pesos por hora y 505.578,35 pesos por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

Personal con retiro: 3.348,33 pesos por hora y 410.733,52 pesos por mes.

Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.

