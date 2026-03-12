Con una inflación en torno al 3% por mes, aprueban suba del 1,5% para empleadas domésticas
El Gobierno dispuso además un bono no remunerativo de hasta 20 mil pesos. Consagra así la licuación de los salarios a la que apuntan Javier Milei y Luis Caputo.
Con una inflación corriendo en torno al 3% mensual, y mientras los senadores nacionales se auto otorgaron un aumento del 12,5% en sus dietas, el gobierno de Javier Milei dispuso este jueves una suba del 1,5% para las empleadas domésticas retroactivo para los salarios de febrero y otro 1,5% acumulativo para marzo. Cobrarán además un bono no remunerativo de hasta 20 mil pesos que se pagará por única vez. De esta manera los trabajadores de casas particulares padecerán, una vez más, la licuación de sus salarios.
Así quedó plasmado en la Resolución 2/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Alicia Gatti.
En el Artículo 1 se dispuso "fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas que será del UNO CON CINCO POR CIENTO (1,5%) a partir del mes de febrero de 2026, con base en los salarios mínimos conformados del mes de enero de 2026 ".
En tanto en el Artículo 2 se fijó "un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas que será del UNO CON CINCO POR CIENTO (1,5%) a partir del mes de marzo de 2026, con base en los salarios mínimos determinados en el ARTÍCULO 1°, para todo el Personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844".
Dichas subas deberán ser aplicadas en todo el país
Por otro lado, se dispuso el pago de bonos, que serán calculados según la cantidad de horas que el trabajador de casa particular haya prestado sus servicios. El monto deberá ser liquidado junto al salario de febrero y marzo.
En el caso del personal que haya trabajado 16 o más horas semanales, corresponderá un adicional de 20 mil pesos, mientras que el monto disminuirá a 11.500 pesos para los que hayan cumplido una jornada laboral de entre 12 y 15 horas. Para los trabajadores que hubieran trabajado menos de 12 horas a la semana, las autoridades determinaron que la cifra que les correspondería percibir sería de 8 mil pesos.
Salarios de las empleadas domésticas
Escalas en febrero
Supervisor/a:
- Personal con retiro: 3.953,99 pesos por hora y 493.250,50 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 4.317,86 pesos por hora y 547.807,65 pesos por mes.
Cocineros/as y tareas específicas:
- Personal con retiro: 3.751,59 pesos por hora y 459.265,68 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 4.100,04 pesos por hora y 509.632,54 pesos por mes.
Caseros/as:
- Personal sin retiro: 3.546,67 pesos por hora y 448.433,64 pesos por mes.
Asistencia y cuidado de personas:
- Personal con retiro: 3.546,67 pesos por hora y 448.433,64 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 3.952,85 pesos por hora y 498.106,75 pesos por mes.
Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)
- Personal con retiro: 3.298,85 pesos por hora y 404.702,98 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 3.546,85 pesos por hora y 448.433,64 pesos por mes.
Escalas en marzo
Supervisor/a:
- Personal con retiro: 4.013,30 pesos por hora y 500.649,26 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 4.382,63 pesos por hora y 556.024,77 pesos por mes.
Cocineros/as y tareas específicas:
- Personal con retiro: 3.807,86 pesos por hora y 466.154,67 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 4.161,54 pesos por hora y 517.277,03 pesos por mes.
Caseros/as:
- Personal sin retiro: 3.599,87 pesos por hora y 455.160,14 pesos por mes.
Asistencia y cuidado de personas:
- Personal con retiro: 3.599,87 pesos por hora y 455.160,14 pesos por mes.
- Personal sin retiro: 4.012,14 pesos por hora y 505.578,35 pesos por mes.
Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)
- Personal con retiro: 3.348,33 pesos por hora y 410.733,52 pesos por mes.
- Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
Resolución 2/2026:
