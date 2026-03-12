El día que Manuel Adorni, vocero casta deslomado en Nueva York, cruzó a un gobernador que usó un avión privado

IMPORTANTE: Escándalo en Nueva York: las imágenes con IA que denunció Manuel Adorni

El sigiloso regreso y la desconexión total

Para coronar el viaje plagado de privilegios, el informe de Lacunza detalla la maniobra que realizó el jefe de Gabinete a su regreso para no ser visto por los ciudadanos comunes. Al aterrizar en el aeropuerto de San Fernando el 17 de febrero, Adorni solicitó que le permitieran hacer los trámites de Migraciones oculto dentro de un hangar privado de la empresa Aviaser.

Esta excepción VIP, solicitada para esquivar las áreas comunes de la terminal aérea, demuestra un nivel de "desconexión astronómica" idéntico al que él mismo le recriminaba a Insfrán, confirmando que las comodidades de la casta parecen no incomodarle cuando es él quien las disfruta.