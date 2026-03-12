Tras el dato de inflación, Indec reveló qué rubros aumentaron más en febrero 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer qué área de la economía padecieron más la crisis económica que atraviesa el país.
En la tarde de este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de febrero fue de 2,9%, lo que significa un 33,1% interanual. En este sentido, la entidad también reveló cuáles fueron las áreas de la economía más afectadas el pasado mes.
Uno por uno, qué rubros aumentaron más en febrero 2026
De las áreas más afectadas, se ubica primero Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un significativo incremento de 6,8%. Seguidamente, se encuentra Alimentos y bebidas no alcohólicas, que es uno de los rubros que más pesa sobre las familias argentinas, con un 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
Luego, se ubica Restaurantes y hoteles, con una suba de 3%, siendo el último rubro por encima del dato de inflación general.
Por debajo, se encuentra Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 2,6%; Salud, con 2,5%; y Recreación y cultura con un ascenso de 2,3%.
Otros rubros y sus incrementos
- Transporte: 2%
- Comunicación: 1,8%
- Educación: 1,2%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,6%
- Prendas de vestir y calzado: no registró variación respecto de enero
El mapa de los aumentos: el Norte fue el más castigado
El reporte oficial del INDEC también reflejó una marcada disparidad en la evolución de los precios dependiendo de la zona geográfica del país.
En febrero, la región del Noroeste fue la que sufrió el mayor golpe inflacionario, registrando la suba mensual más alta del país con un 3,5%. En el otro extremo de la tabla estadística, la región del Gran Buenos Aires (GBA) se posicionó como la de menor incremento, marcando un 2,6% a lo largo del mes.
