Tras el dato de inflación, Indec reveló qué rubros aumentaron más en febrero 2026

inflacion

Uno por uno, qué rubros aumentaron más en febrero 2026

De las áreas más afectadas, se ubica primero Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un significativo incremento de 6,8%. Seguidamente, se encuentra Alimentos y bebidas no alcohólicas, que es uno de los rubros que más pesa sobre las familias argentinas, con un 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.