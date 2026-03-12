Para el INDEC, una familia tipo necesitó casi $1,4 millones en febrero para no caer en la pobreza
El INDEC publicó la Canasta Básica Total y la Alimentaria. Cuánto requirió un hogar en el AMBA para no caer por debajo de la línea de pobreza e indigencia.
Junto a la inflación de febrero 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer su informe sobre la "Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total" correspondiente a febrero de 2026 para la región del Gran Buenos Aires.
Según el documento oficial, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación de 2,7% con respecto al mes anterior. De esta manera, un hogar de cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó ingresos por $1.397.672 para superar la línea de pobreza. En el caso de un solo adulto equivalente, este umbral se ubicó en $452.321.
En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia al medir exclusivamente los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles, la variación mensual fue del 3,2%. Para la misma familia tipo de cuatro integrantes, el costo de alimentarse mínimamente durante febrero fue de $644.088. Para un adulto equivalente individual, la cifra fue de $208.443.
Los números interanuales y otros tipos de hogares, según el INDEC
El relevamiento del INDEC también reflejó las variaciones acumuladas a lo largo del último año. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una variación interanual del 37,6%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) acumuló una suba del 32,1% en el mismo período.
El informe estadístico detalla además los montos necesarios para otras composiciones familiares:
Hogar de 3 integrantes: Compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años. Necesitó $1.112.710 para no ser pobre y $512.769 para no caer en la indigencia.
Hogar de 5 integrantes: Constituido por un varón y una mujer de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años. Requirió $1.470.043 para la CBT (pobreza) y $677.439 para la CBA (indigencia).
