Para el INDEC, una familia tipo necesitó casi $1,4 millones en febrero para no caer en la pobreza

Según el documento oficial, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación de 2,7% con respecto al mes anterior. De esta manera, un hogar de cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó ingresos por $1.397.672 para superar la línea de pobreza. En el caso de un solo adulto equivalente, este umbral se ubicó en $452.321.