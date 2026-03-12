De la crisis salarial a la alimentaria: por qué los trabajadores saltean una comida para llegar a fin de mes

Un relevamiento realizado por el canal C5N en los alrededores de la estación Retiro dejó en evidencia las escasas (y poco nutritivas) opciones que los trabajadores encuentran por menos de $10.000:

Menos de $5.000: Alcanza apenas para un súper pancho con papas y gaseosa ($4.500) o un par de empanadas.

Entre $5.000 y $10.000: Se puede acceder a promociones de dos porciones de pizza con bebida (rondando los $8.000), un cuarto de tarta o un combo básico en locales de comida rápida de pollo ($6.500). También se ofrecen opciones más caseras como pastel de papas ($8.000) o albóndigas con arroz ($8.500), aunque en porciones medidas.

Más de $10.000: Es el piso necesario para sentarse a comer el plato del día en un restaurante promedio (alrededor de $14.000).

El impacto en los salarios: comer absorbe hasta el 20% del sueldo

La desconexión entre los precios de la comida rápida y los ingresos de los trabajadores es abismal. Teniendo en cuenta que el salario promedio actual ronda 1.000.000 de pesos (promediando a los trabajadores formales que perciben cerca de 1,5 millones y a los informales que ganan apenas la mitad), el gasto en almuerzos destroza el poder adquisitivo mensual:

Si un empleado gasta $4.000 diarios (solo para comer un pancho), destina $80.000 al mes , es decir, casi el 8% de un sueldo promedio.

Si el gasto sube a $5.000 por día , el impacto mensual llega a los $100.000 , consumiendo el 10% del salario .

Si el trabajador intenta mejorar su alimentación y gasta $10.000 diarios (para comprar una porción de comida elaborada), el gasto mensual se dispara a $200.000, arrebatándole el 20% de su sueldo únicamente en el almuerzo de lunes a viernes.

Ante esta cruda realidad, no sorprende que el 38% de los asalariados haya optado por llevarse su propia comida desde casa, muchas veces reciclando las "sobras" de la cena del día anterior como único recurso para esquivar los altos costos de la calle y lograr que el dinero les alcance para llegar a fin de mes.