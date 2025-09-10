INDEC informa este miércoles la inflación de agosto 2025
Se prevé que en agosto la inflación se haya acelerado hasta el 2% y la volatilidad del dólar post elecciones bonaerenses sumaría presión a los precios en septiembre.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo. Consultoras y entidades financieras de Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior.
Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0%. Así, el IPC superaría el 2% por primera vez en cuatro meses. Para los meses siguientes, los analistas estiman que volverá a la senda descendente, que llegaría a 1,5% en febrero 2026. Sin embargo la reciente volatilidad cambiaria post elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota, impactaría de lleno en la evolución de los precios en septiembre y muchos analistas de mercado anticipan una nueva aceleración de la inflación.
En ese sentido, desde Eco Go calcularon que la inflación de septiembre se ubicaría en 2,4% mensual, aunque aclararon que el dato "es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones". Explicaron que la sorpresiva derrota del gobierno nacional "impactó de lleno sobre los mercados, derrumbando el precio de los activos argentinos y traccionando los dólares al alza".
Consultada por Ámbito, la economista principal de LCG, Melisa Sala, también planteó la posibilidad de que la inflación se ubique por encima del 2%, aunque sostuvo que "hay que terminar de ver cómo reacciona el mercado, septiembre recién empieza".
"Seguramente habrá más presión sobre precios, pero no tanto como en otras correcciones previas. La actividad está muy deprimida y el disciplinamiento de las importaciones implican un freno concreto a cualquier recuperación de márgenes", detalló.
De manera similar se expresaron desde Equilibra en su último informe: "La actividad económica, que ya venía mostrando signos recesivos, acentuará su caída. Es inevitable. Con la expectativa de devaluación tan marcada, es esperable que haya algún impacto en precios, pero dada la debilidad del estado de la demanda, no vemos que la inflación se vaya muy por arriba del 2% en el que se está moviendo hoy".
Por otro lado, las proyecciones de diversas consultoras privadas indican que la inflación de agosto estaría entre el 1,6% y el 1,8%, estimando que podría haber un freno respecto de julio, cuando el INDEC informó un alza del 1,9%.
Inflación en la Ciudad
En tanto la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto tras el 1,9% que se había producido en julio, según informó el lunes la Dirección de Estadística porteña.
De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.
La suba estuvo impulsada por servicios financieros (5,7%), el transporte (3%), la salud (2,1%) y gastos en viviendas. Los alimentos subieron un 1% por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).
Transporte tuvo un alza del 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.
La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.
Por su parte, educación mostró un avance del 1%, recreación y cultura del 1,2% y el mismo porcentaje se incrementó en restaurants y hoteles. Además, el ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.
