Ley de Alquileres: Inquilinos Agrupados pedirá la nulidad de la derogación

El presidente de la agrupación explicó que irán "no por la inconstitucionalidad del DNU" sino en un pedido de nulidad. "Mañana hacemos la presentación en la Justicia, no por la inconstitucionalidad del DNU sino en diferentes provincias. Para no caer en el fuero de la Ciudad, que es obviamente macrista, vamos a presentar en diferentes provincias el pedido de nulidad de lo que tiene que ver con el sector afectado, que es el de los inquilinos en nuestro caso", manifestó a El Destape Radio.