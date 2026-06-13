ARCA: quiénes son los monotributistas que deberán recategorizarse en junio 2026

Asimismo, aquellos que excedan los nuevos límites establecidos por ARCA deberán modificar su categoría. Dependiendo de cada caso, este cambio puede traducirse en mayores obligaciones tributarias y un incremento de la carga impositiva.

Por otra parte, ARCA reforzó los mecanismos de control fiscal sobre las operaciones digitales. El organismo incorporó sistemas más avanzados para cruzar datos provenientes de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados, con el objetivo de detectar inconsistencias entre los ingresos informados y la actividad económica real.

El nuevo esquema de fiscalización presta especial atención a las transferencias bancarias, los movimientos realizados mediante plataformas electrónicas y otras operaciones digitales. A diferencia de los controles tradicionales, este modelo permite un monitoreo más ágil, continuo y automatizado, fortaleciendo la capacidad de supervisión del organismo.

Importaciones, controles digitales y los otros cambios que empezaron a regir con ARCA

Dentro del paquete de cambios impulsado por ARCA y Monotributo, también comenzó a regir desde el 1° de mayo el régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen, una medida que introduce nuevas reglas para las operaciones de comercio exterior y las actividades de importación.

Gracias a esta herramienta, los importadores podrán conocer con anticipación cuál será la evaluación de la aduana respecto del origen de los productos que ingresen al país. Esto les permitirá planificar mejor cada operación, al contar previamente con información sobre impuestos aplicables, requisitos normativos y otros costos vinculados a la importación.

La iniciativa también busca agilizar trámites y simplificar procesos administrativos para las empresas que operan con mercadería proveniente del exterior. Además, el nuevo sistema apunta a alinear los procedimientos locales con prácticas y estándares utilizados en los principales mercados internacionales de comercio exterior.

Con estas decisiones, ARCA avanza de manera simultánea en distintos frentes. Por un lado, actualiza los parámetros del Monotributo y otros valores tributarios para acompañar la evolución de la inflación. Por otro, fortalece los mecanismos de control fiscal sobre las operaciones digitales, las transferencias y los movimientos financieros electrónicos, un área que gana cada vez más relevancia en una economía donde gran parte de las transacciones se realizan a través de medios digitales.