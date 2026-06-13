El dolor de María Becerra al revelar que no podrá ser mamá de forma natural: "Pone en riesgo mi vida"

A lo largo de los últimos meses, Becerra había compartido algunos aspectos de su estado de salud, aunque reconocía que todavía no tenía respuestas concretas sobre las causas de las pérdidas gestacionales. Por ese motivo, decidió enfocarse en su bienestar antes de volver a intentar convertirse en madre. "Priorizo mi salud ante todo. Hasta que yo no sepa qué tengo, no pienso volver a intentar nada", había manifestado tiempo atrás.

El deseo de formar una familia es un tema sobre el que la artista ya se había pronunciado en otras oportunidades. A comienzos de marzo, incluso habló de la incertidumbre que siente ante la falta de un diagnóstico preciso. "Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y entonces ¿qué es lo que tengo? Entonces creo que estoy en esa etapa como un poco medio de frustración, desesperación, de no estar encontrando qué es", había contado.

María Becerra contó que no podrá ser mamá de forma natural

"Eso es todo. No puedo tener bebés de manera natural, no puedo, porque pone en riesgo mi vida. Ya me dijeron que no puedo. Puedo tener una familia, pero no de forma natural", reveló la artista.

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Qué dijo J Rei, pareja de María Becerra, tras este difícil proceso

Quien también se refirió al difícil proceso fue J Rei, pareja de la cantante. En una entrevista radial, el músico recordó la angustia que vivió durante la internación de María y la impotencia que sintió al no poder aliviar su sufrimiento. “Querés poner el cuerpo por ella y no podés. Ver a la persona que más amás en una cama de hospital… ahí se te frena el mundo”, había confesado visiblemente emocionado.

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