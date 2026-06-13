El dolor de María Becerra al revelar que no podrá ser mamá de forma natural: "Pone en riesgo mi vida"
En una entrevista en Miami, María Becerra contó que sufrió cuatro embarazos entre 2023 y 2025, de los cuales uno de ellos casi le cuesta la vida.
María Becerra atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera artística, con una proyección internacional que la consolidó como una de las máximas referentes de la música urbana argentina. Sin embargo, detrás de ese presente profesional también existen experiencias personales muy difíciles que la cantante decidió compartir.
Durante una participación en un streaming realizado en Miami, la artista habló por primera vez con mayor profundidad sobre los problemas de salud que enfrentó en los últimos años y que estuvieron vinculados a sus embarazos. En ese contexto, recordó episodios que dejaron una profunda huella en su vida.
"Se reventó como una trompa y tuve una hemorragia en 2023. Ocurrió entre 2023 y 2025, fueron la pérdida de cuatro embarazos. El primero fue un embarazo ectópico. Después fueron como dos abortos espontáneos. Yo no quería, pero simplemente pasó", expresó la Nena de Argentina al relatar el complejo proceso que atravesó.
La cantante también se refirió al delicado cuadro que sufrió durante su última internación, una situación que puso en riesgo su vida y que hasta ahora no había detallado públicamente. "La última fue la que casi me mata, mis signos vitales los perdí, estaba convulsionando. El médico dijo vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva", reveló, generando conmoción entre los presentes.
A lo largo de los últimos meses, Becerra había compartido algunos aspectos de su estado de salud, aunque reconocía que todavía no tenía respuestas concretas sobre las causas de las pérdidas gestacionales. Por ese motivo, decidió enfocarse en su bienestar antes de volver a intentar convertirse en madre. "Priorizo mi salud ante todo. Hasta que yo no sepa qué tengo, no pienso volver a intentar nada", había manifestado tiempo atrás.
El deseo de formar una familia es un tema sobre el que la artista ya se había pronunciado en otras oportunidades. A comienzos de marzo, incluso habló de la incertidumbre que siente ante la falta de un diagnóstico preciso. "Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y entonces ¿qué es lo que tengo? Entonces creo que estoy en esa etapa como un poco medio de frustración, desesperación, de no estar encontrando qué es", había contado.
María Becerra contó que no podrá ser mamá de forma natural
"Eso es todo. No puedo tener bebés de manera natural, no puedo, porque pone en riesgo mi vida. Ya me dijeron que no puedo. Puedo tener una familia, pero no de forma natural", reveló la artista.
Qué dijo J Rei, pareja de María Becerra, tras este difícil proceso
Quien también se refirió al difícil proceso fue J Rei, pareja de la cantante. En una entrevista radial, el músico recordó la angustia que vivió durante la internación de María y la impotencia que sintió al no poder aliviar su sufrimiento. “Querés poner el cuerpo por ella y no podés. Ver a la persona que más amás en una cama de hospital… ahí se te frena el mundo”, había confesado visiblemente emocionado.
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