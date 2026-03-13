Insólito mensaje de Luis Caputo para los que no llegan a fin de mes: "Confíen..."
El ministro de Economía pidió “confianza” en el plan del Gobierno, en medio de las dificultades que atraviesan muchos hogares para cubrir gastos básicos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje a los argentinos que atraviesan dificultades económicas y aseguró que quienes no logran llegar a fin de mes deben confiar en el rumbo del programa económico del Gobierno. Durante una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda afirmó: “A los que no llegan a fin de mes les digo que confíen en nosotros”, en referencia a las políticas que impulsa la administración del presidente Javier Milei.
En la misma línea, el funcionario sostuvo que el equipo económico trabaja para que la situación de los ingresos mejore con el correr del tiempo y aseguró: “Estamos haciendo todo para que a la gente que hoy no llega a fin de mes le empiece a ir bien.”
Las declaraciones se dan en un contexto en el que amplios sectores de la sociedad continúan enfrentando dificultades para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres, transporte y servicios. En ese marco, el pedido de “confianza” por parte del ministro generó cuestionamientos, especialmente porque para muchas familias la urgencia económica es inmediata.
La gestión económica del gobierno libertario lleva ya más de dos años, período durante el cual el oficialismo impulsó un programa orientado al ajuste fiscal, la reducción del gasto público y la estabilización de las variables macroeconómicas. Desde el Ejecutivo sostienen que ese camino es necesario para ordenar la economía y sentar las bases de una recuperación.
Sin embargo, distintos sectores sociales y analistas remarcan que el impacto de las medidas se siente con fuerza en el bolsillo de los trabajadores y jubilados, y que para quienes no logran cubrir necesidades básicas resulta difícil esperar a que los beneficios prometidos por el plan económico se reflejen en la vida cotidiana.
En ese escenario, el mensaje de Caputo volvió a poner en el centro del debate la distancia entre las expectativas oficiales de mejora económica a mediano plazo y las urgencias que atraviesan millones de argentinos en el presente.
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