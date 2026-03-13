Insólito mensaje de Luis Caputo para los que no llegan a fin de mes: "Confíen..."

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje a los argentinos que atraviesan dificultades económicas y aseguró que quienes no logran llegar a fin de mes deben confiar en el rumbo del programa económico del Gobierno. Durante una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda afirmó: “A los que no llegan a fin de mes les digo que confíen en nosotros”, en referencia a las políticas que impulsa la administración del presidente Javier Milei.