El Gobierno confirmó el pago del bono, congelado hace más de dos años en 70 mil pesos, a jubilados
En mayo el haber mínimo de los jubilados llegará a los 393.174.10 pesos a los que sumará el bono de 70 mil pesos. En marzo la Canasta Básica Total llegó a los 464.228 pesos.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, profundizan el ajuste sobre los jubilados y avanzan, mes a mes en la licuación de sus ingresos. Para ello mantienen congelado desde hace más de dos años en apenas 70 mil pesos el Bono Extraordinario que cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Así quedó plasmado en el Decreto 292/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en mayo un bono de 70 mil pesos. El beneficio también alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.
La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.
En mayo la jubilación mínima subirá 3,4% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo llegará a 393.174.10 pesos. A ese monto se le sumará el bono de 70 mil pesos de modo que ningún jubilado perciba ingresos inferiores a los 463.174,10 pesos. En marzo pasado la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 464.228 pesos.
Quienes cobren por encima de la mínima percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese techo de 463.174,10 pesos. Quienes perciban ingresos por encima de ese umbral no cobrarán bono.
En tanto, en mayo el ajuste del 3,4% también alcanzará a otras prestaciones de la Anses.
La PUAM se ubicará así en 314.539,28 pesos, y con la suma del bono extraordinario, llegará en mayo a 384.539,28 pesos.
En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber base será de 275.221,87 pesos y, con el refuerzo, el total ascenderá a 345.221,87 pesos.
Para las pensiones destinadas a madres de siete hijos o más, el monto será equivalente a la jubilación mínima, es decir, 393.174,10 pesos, que también subirá a 463.174,10 pesos con el bono.
El nuevo esquema de haberes también incluye un aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se elevará a 141.285,31 pesos por menor.
Para los casos de hijos con discapacidad, el monto llegará a 460.044,10 pesos.
Decreto 292/2026:
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