El Gobierno confirmó el pago del bono, congelado hace más de dos años en 70 mil pesos, a jubilados

En mayo la jubilación mínima subirá 3,4% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo llegará a 393.174.10 pesos. A ese monto se le sumará el bono de 70 mil pesos de modo que ningún jubilado perciba ingresos inferiores a los 463.174,10 pesos. En marzo pasado la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 464.228 pesos.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Quienes cobren por encima de la mínima percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese techo de 463.174,10 pesos. Quienes perciban ingresos por encima de ese umbral no cobrarán bono.

En tanto, en mayo el ajuste del 3,4% también alcanzará a otras prestaciones de la Anses.

La PUAM se ubicará así en 314.539,28 pesos, y con la suma del bono extraordinario, llegará en mayo a 384.539,28 pesos.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber base será de 275.221,87 pesos y, con el refuerzo, el total ascenderá a 345.221,87 pesos.

Para las pensiones destinadas a madres de siete hijos o más, el monto será equivalente a la jubilación mínima, es decir, 393.174,10 pesos, que también subirá a 463.174,10 pesos con el bono.

policía jubilados

El nuevo esquema de haberes también incluye un aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se elevará a 141.285,31 pesos por menor.

Para los casos de hijos con discapacidad, el monto llegará a 460.044,10 pesos.

Decreto 292/2026:

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