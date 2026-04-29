En la previa a su informe de gestión, ordenan una pericia contable al patrimonio de Manuel Adorni y su esposa

El periodista enumeró diversas operaciones financieras sospechosas que incluyen el dinero destinado a la compra de inmuebles, viajes familiares y otros de su esposa sola a Madrid. La investigación también busca identificar "dónde están las cajas de seguridad que le detectaron a Bettina Angeletti", según informa Zak, las cuales estarían en Banco Galicia.

Existen fuertes indicios sobre dos cajas de seguridad vinculadas a la mujer del exvocero presidencial dentro de una sucursal del mencionado banco, según los investigadores. El fiscal solicitó confirmar "desde cuándo la tiene, quiénes poseen acceso y que se le informen todos los movimientos que hubo en ese periodo investigado actualmente", señaló el periodista.

Una vez obtenido el detalle, el siguiente paso de la investigación será determinar "qué cajas son las vinculadas a una comisión que apareció en un extracto bancario de Manuel Adorni",concluyó Zak.

Pulseras y accesos restringidos: el operativo "selectivo" para la sesión informativa de Manuel Adorni

La periodista de C5N, Rosario Ayerdi, dio a conocer los detalles de este dispositivo a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes de la cartelería técnica pegada en los pasillos del Palacio Legislativo. Según la información trascendida, el Gobierno ha diseñado un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto.

De esta manera, se establecieron zonas de acceso restringido donde solo "unos pocos" contarán con autorización total para circular. Además, con una lista que supera los cien invitados, el esquema busca monitorear quiénes acceden a los sectores cercanos al oficialismo.

El despliegue no es casual. Se espera una asistencia masiva de la cúpula del Poder Ejecutivo para respaldar a Adorni en un contexto judicial sensible. El operativo está diseñado para recibir al presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei; todo el gabinete de ministros, incluyendo a figuras que han evitado el Congreso anteriormente; y senadores nacionales y legisladores provinciales invitados especialmente para la ocasión.

Este nuevo protocolo de seguridad en el Congreso llega pocos días después de que varios cronistas acreditados denunciaran que se les impidió el paso a la sala de prensa de la Rosada, un hecho que despertó fuertes críticas de entidades periodísticas.

Con los accesos rígidamente segmentados, la sesión de este miércoles no solo será un examen para la gestión de Adorni, sino también una puesta a prueba de la convivencia democrática dentro de las paredes del Congreso.