Alerta meteorológica sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una nueva alerta meteorológica para este miércoles por viento fuerte en diversas zonas del país.
El mal clima se mantiene este miércoles en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta meteorológica por viento fuerte, que alcanza a zonas de diferentes regiones de la Argentina, incluida la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este miércoles 29 de abril a zonas de la costa y el suroeste de la provincia de Buenos Aires.
En detalle, el aviso del organismo nacional por fuertes ráfagas alcanzaba a diversas regiones de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Qué dice el alerta meteorológica por viento fuerte para Buenos Aires
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla que alcanza a zonas de Buenos Aires y otras provincias, el área será afectada por vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de dos jornadas consecutivas con frío, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir un alivio a las bajas temperaturas pero con buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, para la continuidad de la semana, el organismo espera un pequeño ascenso térmico este miércoles, que comenzará con cielo nublado por la mañana, pasado a entre algo y ligeramente nublado después de la tarde. El termómetro se estima más cálido, entre 12 y 22 grados.
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