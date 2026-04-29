Alerta meteorológica sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN

Qué dice el alerta meteorológica por viento fuerte para Buenos Aires

De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla que alcanza a zonas de Buenos Aires y otras provincias, el área será afectada por vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de dos jornadas consecutivas con frío, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir un alivio a las bajas temperaturas pero con buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, para la continuidad de la semana, el organismo espera un pequeño ascenso térmico este miércoles, que comenzará con cielo nublado por la mañana, pasado a entre algo y ligeramente nublado después de la tarde. El termómetro se estima más cálido, entre 12 y 22 grados.