El Gobierno decretó destinar lo recaudado por la venta del Belgrano Cargas a "obras de infraestructura"

Según la norma, los recursos -incluidos en los contratos que se firmen en el marco del Decreto 67/2025- se canalizarán a través del esquema previsto por el Decreto 976/2001, mientras que el valor de los bienes a vender deberá ser determinado por el Tribunal De Tasaciones De La Nación.

El nuevo esquema contempla tanto la venta mediante remate público del material rodante como su eventual inclusión en procesos de licitación nacional e internacional para la concesión de las vías y los inmuebles asociados.

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Además, el decreto instruye a la Secretaría De Transporte del Ministerio De Economía a incorporar en los pliegos licitatorios la identificación detallada del material que formará parte de cada contrato en las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

La decisión se enmarca en la etapa final del proceso de privatización del Belgrano Cargas Y Logística S.A., para el cual el Gobierno prevé publicar los pliegos de licitación en las próximas semanas.

El esquema contempla concesiones por un plazo de hasta 50 años, durante los cuales los operadores privados quedarán a cargo de la gestión del sistema ferroviario de cargas.

El Belgrano Cargas es una de las principales redes del país y se utiliza principalmente para el transporte de granos desde el norte hacia los puertos del Gran Rosario, aunque según el Gobierno nacional presenta niveles de eficiencia inferiores a los de otros sistemas ferroviarios internacionales.

El nuevo diseño busca diferenciar administración de infraestructura y prestación del servicio. Esa arquitectura permitiría que privados operen cargas mientras el Estado conserva determinadas funciones sobre la red.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Locomotoras, vagones y otros activos aparecen dentro del esquema de reordenamiento. El objetivo es que parte de esos recursos puedan integrarse a futuros contratos de concesión para mejorar eficiencia operativa.

Otro de los puntos más relevantes es que el esquema prevé mecanismos para canalizar recursos a infraestructura ferroviaria. La lógica oficial es ligar privatización y financiamiento de mejoras sobre vías y corredores estratégicos.

Decreto 282/2026:

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