Para Javier Milei "tomar deuda es profundamente inmoral" pero en su gestión ya subió casi US$59 mil millones

“La Argentina está mostrando ser solvente. Hoy la relación deuda-producto pasó del 100% al 40%. Vamos a honrar las deudas, tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque nosotros vamos a honrar las deudas”, insistió y advirtió "si hay alguien que ha endeudado a este país brutalmente comprometiendo a las generaciones futuras es el kirchnerismo".

deuda

Sin embargo las estadísticas dicen otra cosa muy distinta. Así lo advierte el último informe de la Consultora 1816 que señala que la deuda bruta en moneda extranjera -sumado Tesoro y Banco Central- subió 24.800 millones de dólares desde que Milei desembarcó en la Casa Rosada.

A pesar de ello, el informe reconoce que se mantiene en niveles bajos con relación al Producto Bruto Interno (PBI) y representa en torno al 57,9% del PBI.

La mayor parte de ese aumento de la deuda, advierte 1816, se explica por los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, más las emisiones de deuda con bonos garantizados del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dato contrasta con la afirmación que sostiene Milei una y otra vez: que la Argentina se está desendeudando.

Milei Caputo

A contramano del relato libertario, lo que muestran los números es que el país pagó vencimientos de bonos, pero financió esos pagos con nueva deuda, principalmente con organismos multilaterales y con deuda garantizada (REPO) del BCRA con bancos internacionales. El resultado neto fue un incremento del pasivo en moneda extranjera.

Así, 1816 reveló que, tomando como punto de partida noviembre de 2023, el stock total de deuda -sumando Tesoro nacional y BCRA, sin contar tenencias intrasector público- subió, al 31 de marzo pasado (último dato conocido), 24.800 millones de dólares y alcanzó los 211.800 millones de dólares.

Sin embargo el panorama es aún más amplio si se mira la deuda pública total. Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, el stock bruto del Estado Nacional -que incluye tanto deuda en moneda extranjera como en pesos- ascendió a 483.830 millones de dólares a fin de marzo, un incremento de 11.715 millones de dólares solo en ese mes y equivalente a 28.763 millones de dólares en el primer trimestre del año.

Milei Kristalina Georgieva FMI El Presidente Javier Milei junto a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

Durante toda la gestión Milei, la deuda total aumentó el equivalente a 58.536 millones de dólares, aunque el Gobierno señala que, si se descuentan los pasivos que el Tesoro reabsorbió del BCRA para sanearlo, el stock consolidado se habría reducido en poco más de 29 mil millones de dólares en esos 28 meses.

Y la deuda podría seguir en alza. Mientras Milei celebra un supuesto desendeudamiento que solo ven en las filas libertarias, el ministro Caputo anunció que el Banco Mundial y el BID están trabajando en garantías por 2 mil millones de dólares y 550 millones de dólares, respectivamente, con las que la Argentina accedería a financiamiento de bancos privados internacionales por otros 4 mil millones de dólares.