Javier Milei irá a la firma del acuerdo Mercosur-UE en Brasil

En Brasilia esperan que la presencia argentina contribuya a dar una señal de cohesión dentro del bloque. Lula busca cerrar el acuerdo con un amplio respaldo regional y evitar la imagen de que la integración sudamericana llega fragmentada a un punto tan decisivo. Para su administración, la cumbre del día 17 funcionará como una antesala protocolar de la ceremonia del día 20.

Detrás del entusiasmo se mantiene, sin embargo, un conjunto de interrogantes que atraviesan a los cuatro socios. Los sectores industriales del Mercosur han repetido en los últimos años sus objeciones por la asimetría tecnológica frente a Europa, mientras que los países europeos con fuerte peso agrícola sostienen reservas por la competencia de los productos sudamericanos. El equilibrio final del tratado todavía despierta dudas tanto en Bruselas como en las capitales de la región.

El Gobierno entiende que la cumbre puede funcionar como un escenario para mostrar compromiso con la inserción global, una de las banderas que Milei impulsa desde su campaña. No obstante, en la administración reconocen que cualquier beneficio real del acuerdo será visible recién a mediano plazo, cuando comiencen a implementarse los capítulos comerciales y regulatorios.

Brasil, como anfitrión, apuesta a un mensaje de alineamiento externo y liderazgo regional. Para Lula, el acuerdo es una herramienta para reactivar relaciones con Europa, profundizar la integración sudamericana y dejar atrás años de estancamiento en la agenda de comercio exterior del Mercosur.

El cierre del año encontrará así al bloque en un punto de inflexión. Los gobiernos llegan a la cumbre de diciembre con una mezcla de expectativas, cautela y la conciencia de que la firma del acuerdo abre una nueva etapa. El desafío será traducir el impulso diplomático en beneficios concretos para economías que enfrentan tensiones internas, necesidades de inversión y demandas crecientes de competitividad.