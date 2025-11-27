El Consejo de la Magistratura investigará al juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

El juez Maraniello es el magistrado que insólitamente había dictado una medida cautelar de censura previa contra medios y periodistas para evitar la difusión de audios relacionados con Karina Milei.

La decisión de enviar el caso de abuso a Acusación llegó después de que la comisión de Disciplina que preside el abogado César Grau postergara la semana pasada el tratamiento del caso.

El senador y titular de Acusación Luis Juez, había advertido que no había en el Consejo “un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí”.

Advirtió que no sólo declaró la víctima que denunció el abuso sexual, sino también compañeros de trabajo y dos camaristas que afirmaron que “nunca” habían visto “nada igual”.

Las denuncias contra el juez Patricio Maraniello

“Empecé con ataques de pánico…me lastimaba me cortaba el antebrazo…me siento confundida, triste, cansada y con problemas para dormir. Todo el tiempo me aparecen imágenes de lo que viví y siento miedo…Por todo esto pido, ruego que no me llamen a prestar declaración testimonial porque no me encuentro en condiciones psíquicas y no quiero continuar con el proceso penal”

El texto es parte de la declaración efectuada ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por una empleada judicial del juez civil y comercial.

Uno de los compañeros de la víctima detalló que Maraniello imponía a sus empleadas un “código de vestimenta” con tacos y minifalda. Las llamaban “las azafatas de Maraniello”.