Javier Milei en el aniversario de la DAIA: "Nosotros pactamos con Israel"

En tanto, sobre el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, el mandatario fue enfático y lamentó: “En el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal; vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria reciente”.

Finalmente, Milei cerró su mensaje reafirmando el "deber moral" de defender los valores judeocristianos para "hacer a la Argentina grande nuevamente".