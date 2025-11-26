Javier Milei en el aniversario de la DAIA: "Nosotros pactamos con Israel"
En el Teatro Colón, el Presidente sostuvo que “apoyar a Israel es necesario para nuestro país” y ratificó el alineamiento de la Argentina.
El presidente Javier Milei utilizó el marco del 90° aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), celebrado este miércoles en el Teatro Colón, para enviar un fuerte mensaje de apoyo a Israel y Occidente, y ratificar el alineamiento.
El mandatario arrancó su discurso con un dardo al gobierno de Cristina Kirchner. “Mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados en suelo Argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir al antisemitismo y el terorrismo”, señaló en alusión al Memorándum de Entendimiento firmado con Teherán en 2013.
En el contexto del conflicto en la Franja de Gaza, Milei ratificó que la postura de Argentina ha sido inquebrantable. “Mientras la mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al pueblo judío, nosotros le dimos la mano”.
Cuestionó el libertario el accionar de varios países que han tomado distancia del primer ministro israelí, Benjamin Netanayahu, e insistió en que el apoyo a Israel es una cuestión de valores. “Apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y por abandonarlos nos hundimos en la miseria”, afirmó.
En su discurso, Milei fue muy crítico con el crecimiento del antisemitismo global, señalando que “mientras la gran mayoría hacía oídos sordos... nosotros los denunciamos con más ímpetu, porque al mal no se le puede responder con indiferencia”.
En tanto, sobre el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, el mandatario fue enfático y lamentó: “En el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal; vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria reciente”.
Finalmente, Milei cerró su mensaje reafirmando el "deber moral" de defender los valores judeocristianos para "hacer a la Argentina grande nuevamente".
