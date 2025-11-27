Encontraron sin vida al hombre que se tiró del Puente de la Mujer en Puerto Madero
El cuerpo fue hallado por buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina.
Tras una intensa búsqueda en las inmediaciones del Puente de la Mujer en Puerto Madero, se halló el cuerpo sin vida de un hombre que se tiró al agua alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles.
El cuerpo fue hallado por buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina que trabajaban en la zona.
El episodio ocurrió cerca de las 6:05 y fue presenciado por personas que a esa hora transitaban por la zona. Los testimonios coincidieron en que el joven no cayó accidentalmente, sino que “se arrojó al agua”, lo que activó de inmediato el operativo de emergencia. Según los testigos, se lo habría visto nadando por algunos minutos hasta que desapareció de la vista.
Tras el intenso operativo, el cuerpo del hombre, según testigos de entre 25 y 35 años, fue encontrado varios metros hacia el norte, cerca a la terminal de Buquebus. Trabajaron en la zona equipos de Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno.
Las autoridades continúan investigando el episodio mientras se aguarda un parte oficial que confirme los resultados del operativo y la identidad del protagonista.
Cómo fue la búsqueda del hombre que se tiró del Puente de la Mujer en Puerto Madero
Equipos de la Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno trabajaron en la búsqueda del joven que se lanzó al agua pasadas las 6 de la mañana. Según trascendió, la Fragata Sarmiento, que estaba ubicada a algunos metros, sirvió como referencia para dar con su paradero.
Además de la declaración de las personas presentes en la zona, los investigadores constataron que las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que reforzó la hipótesis de un suicidio.
Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.
Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.
Las autoridades quieren esclarecer cual era el estado en el que se encontraba el joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada. Incluso, las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.
