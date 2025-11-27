Encontraron sin vida al hombre que se tiró del Puente de la Mujer en Puerto Madero

Cómo fue la búsqueda del hombre que se tiró del Puente de la Mujer en Puerto Madero

Equipos de la Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno trabajaron en la búsqueda del joven que se lanzó al agua pasadas las 6 de la mañana. Según trascendió, la Fragata Sarmiento, que estaba ubicada a algunos metros, sirvió como referencia para dar con su paradero.

Además de la declaración de las personas presentes en la zona, los investigadores constataron que las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que reforzó la hipótesis de un suicidio.

Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.

Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.

Las autoridades quieren esclarecer cual era el estado en el que se encontraba el joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada. Incluso, las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.