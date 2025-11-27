La UOM le reclamó a Whirlpool que reubique a los trabajadores de la planta que cerró en Pilar
La empresa comunicó los despidos de manera sorpresiva luego de decidir cerrar la planta de producción que tenía en Pilar para reconvertirse en una mera importadora de productos terminados desde China.
La empresa Whirpool anunció el miércoles, de manera sorpresiva, el cierre de su planta de producción en el Parque Industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y el despido de sus más de 300 trabajadores. La medida forma parte de la reconversión de la empresa que dejará de tener un perfil productivo para pasar a ser una mera importadora de productos terminados desde China.
La planta productiva pasaría a convertirse ahora en un simple centro de acopio y distribución de los electrodomésticos importados.
En este contexto marcado por el atraso cambiario, la falta de una política industrial en el gobierno de Javier Milei y la vocación de abrir de manera indiscriminada las fronteras a las importaciones, la Unión Metalúrgica Argentina (UOM) reclamó este jueves a la empresa la reubicación de parte de los 300 despedidos en tareas de despacho de los productos en stock.
"El cierre ya es una decisión tomada. Dicen que les sale muy caro invertir en el país", afirmó Ignacio Cabezas, operario de la empresa, a partir de lo conversado en la reunión. "El gremio planteó que sean reubicados algunos trabajadores pero la empresa no respondió nada por ahora", contó.
La planta que cerró había sido inaugurada en octubre de 2022.
"No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos. Cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir», señaló Cabezas.
En cuanto a los argumentos vertidos por los directivos, "nos dijeron que bajaron muy de golpe las ventas y que ya no compite la marca dentro del mercado", situación vinculada al ingreso de las importaciones. En este sentido, precisó que un lavarropas Whirlpool con capacidad para 7 kilos cuesta entre 800 y 1 millón de pesos, cuando "una marca china puede conseguirse a mitad de precio".
