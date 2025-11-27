La UOM le reclamó a Whirlpool que reubique a los trabajadores de la planta que cerró en Pilar

milei motosierra

"No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos. Cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir», señaló Cabezas.

En cuanto a los argumentos vertidos por los directivos, "nos dijeron que bajaron muy de golpe las ventas y que ya no compite la marca dentro del mercado", situación vinculada al ingreso de las importaciones. En este sentido, precisó que un lavarropas Whirlpool con capacidad para 7 kilos cuesta entre 800 y 1 millón de pesos, cuando "una marca china puede conseguirse a mitad de precio".