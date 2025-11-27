Es oficial el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para diciembre: todos los detalles

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el devaluado bono de 70 mil pesos cuyo pago en diciembre todavía no fue oficializado, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima en diciembre: 581.319,38 pesos (jubilación de 340.879,59 + bono de 70mil + aguinaldo)

Jubilación máxima: 3.440.695,38 pesos (jubilación 2.293.796,92 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 479.055,5 pesos (PUAM 272.703,67 + bono de 70 mil + aguinaldo)

ANSES AUH.jpg

En tanto, mediante la resolución 361/2025, la Anses también ajustó los montos y los límites de ingresos de las asignaciones familiares. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar cuyos ingresos supere los 2.511.024 pesos excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

Resolución 359/2025:

aviso_335050

Resolución 361/2025:

aviso_335051