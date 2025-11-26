Argentina presentó a Rafael Grossi como candidato para el cargo de secretario general de la ONU
El canciller Pablo Quirno presentó el pliego de Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, para las Naciones Unidas.
El canciller Pablo Quirno presentó este miércoles la candidatura del embajador Rafael Grossi para ser el sucesor de António Guterres como secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas", expresó Quirno a través de su perfil oficial de X, donde habló de elegido por el Gobierno de Javier Milei para la ONU.
"Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional", estableció el Canciller.
Quirno continuó diciendo que "estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional."
"El Embajador Grossi cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA, cuyo liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023. Sus principales logros estuvieron orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante una gestión abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes", se explayó el Canciller en un comunicado oficial.
El actual Secretario General de la ONU es el portugués António Guterres, quien fue reelegido para el período de 2022 a 2026, pero el puesto sigue vacante para el período 2027 - 2031.
Guterres, que también fue primer ministro de Portugal (1995-2002), presidente de la Internacional Socialista (1999-2005) y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2005-2015), fue una autoridad relevante en los años que duró la pandemia de coronavirus y fue claro en el apoyo del organismo a la población palestina en la Franja de Gaza después de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario