Argentina presentó a Rafael Grossi como candidato para el cargo de secretario general de la ONU

El actual Secretario General de la ONU es el portugués António Guterres, quien fue reelegido para el período de 2022 a 2026, pero el puesto sigue vacante para el período 2027 - 2031.

Guterres, que también fue primer ministro de Portugal (1995-2002), presidente de la Internacional Socialista (1999-2005) y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2005-2015), fue una autoridad relevante en los años que duró la pandemia de coronavirus y fue claro en el apoyo del organismo a la población palestina en la Franja de Gaza después de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.