Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva en Nueva York y recibió elogios del FMI

Por parte de la comitiva argentina estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, José Luis Daza; el canciller Gerardo Werthein; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos acompañaron al mandatario en una jornada clave para reforzar vínculos con organismos multilaterales y socios estratégicos.

Consultada sobre la caída de la actividad económica, Georgieva explicó que en la reunión dedicaron “mucho tiempo” a debatir sobre las reformas estructurales que podrían revertir ese escenario. Según la economista búlgara, estas transformaciones son la base para que Argentina logre un crecimiento sostenible luego de la etapa de correcciones.