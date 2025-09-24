Qué hacía Victoria Villarruel mientras Javier Milei se reunía con Donald Trump en Nueva York
La Vicepresidenta mantiene su agenda paralela a la del Gobierno y hasta contestó preguntas políticas con un "es un tema del Ejecutivo", del cual forma parte.
Victoria Villarruel se divorció hace meses de su estatus como compañera de fórmula de Javier Milei en el Poder Ejecutivo, y lo demostró con cada acto público, desde la Casa Histórica de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia hasta la más reciente, que fue una charla en la Universidad del Salvador sobre su "experiencia personal en la política".
"Visita al Campus de Pilar de la Universidad del Salvador para dar una charla sobre mi experiencia personal en la política", escribió Victoria Villarruel el martes de esta semana, mientras Javier Milei se sacaba fotos en Nueva York con los pulgares para arriba, parado al lado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le regaló una carpeta con su mensaje de Truth Social impreso.
"Recorrimos el campus, la universidad de Veterinaria, el departamento de Robótica y luego compartimos un momento con las autoridades de esta prestigiosa casa de estudios", contó la Vicepresidenta, rodeada de docentes, estudiantes y hasta muñecos de perros.
Durante el evento miembros del público rodearon a Villarruel para hacerle preguntas y entre ellos surgió el cuestionamiento de la hija de un trabajador de la fábrica Cerámica Ilva, que citó el caso de su padre y otros 300 empleados que se quedaron en la calle tras el cierre repentino de la planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.
"Voy a las empresas que también tienen producción, como Fate el Día de la Industria, y escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí", convino Villarruel, reticente a contestar la pregunta porque notó la cámara de celular encendida y prefería no ser grabada.
Cuando su interlocutora le señaló que "los empresarios no se presentan a las asambleas múltiples veces" para destrababar conflictos y mantener la producción, la vicepresidenta de Javier Milei le retrucó: "Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. O sea, yo interfiriría en algo de lo cual no tengo la información suficiente".
Lo curioso del caso es que en la división de poderes, que rige el sistema democrático de la República Argentina, el Poder Ejecutivo está compuesto por un Presidente y un Vicepresidente, o Vicepresidenta, en este caso.
Pero el divorcio de Victoria Villarruel y Javier Milei está firmado y archivado.
