Qué hacía Victoria Villarruel mientras Javier Milei se reunía con Donald Trump en Nueva York

image

"Voy a las empresas que también tienen producción, como Fate el Día de la Industria, y escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí", convino Villarruel, reticente a contestar la pregunta porque notó la cámara de celular encendida y prefería no ser grabada.

victoria villarruel pilar video Victoria Villarruel se despegó de su rol como compañera de Javier Milei

Cuando su interlocutora le señaló que "los empresarios no se presentan a las asambleas múltiples veces" para destrababar conflictos y mantener la producción, la vicepresidenta de Javier Milei le retrucó: "Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. O sea, yo interfiriría en algo de lo cual no tengo la información suficiente".

Lo curioso del caso es que en la división de poderes, que rige el sistema democrático de la República Argentina, el Poder Ejecutivo está compuesto por un Presidente y un Vicepresidente, o Vicepresidenta, en este caso.

Pero el divorcio de Victoria Villarruel y Javier Milei está firmado y archivado.