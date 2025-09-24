La exsubdirectora del FMI aseguró que la Argentina debe flexibilizar su régimen cambiario y sumar dólares

"El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", agregó el funcionario de Donald Trump antes de aclarar que "Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria" de la Argentina.

Las "perlitas" del encuentro en Nueva York lograron calmar los mercados este miércoles, en especial Wall Street, bajar el riesto país y desinflar el dólar, al menos un poco.

Hoy dedicada a la docencia en la Facultad de Economía de Harvard, Gopinath siguió de cerca el proceso de renegociación de la deuda de la Argentina con el FMI, incluidos los nuevos préstamos, pedidos por Luis Caputo en calidad de ministro de Javier Milei y ya no de Mauricio Macri.