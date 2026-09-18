Jubilaciones máximas de ANSES: cuál es el monto más alto a cobrar en septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobra la jubilación máxima en septiembre
La jubilación máxima pasa de $2.823.065,49 en agosto a $2.882.457,79 en septiembre. Esto representa una diferencia de aproximadamente $59.392 respecto del mes anterior.
A diferencia de los jubilados con haberes más bajos, quienes perciben la jubilación máxima no cobran el bono extraordinario de $70.000. Por lo tanto, el ingreso de septiembre se compone únicamente del haber actualizado por movilidad.
Cuánto cobra la jubilación mínima en septiembre
La jubilación mínima también recibe en septiembre el aumento del 2,1% y alcanza los $428.633,29. En este segmento, el ingreso puede complementarse con el bono extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios con menores haberes.
Con el refuerzo completo, un jubilado que cobra la mínima alcanza un ingreso mensual de $498.633,29.
Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $342.906,63, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzan los $300.043,31. En tanto, la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos llega a $428.633,29.
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