Jubilaciones máximas de ANSES: cuál es el monto más alto a cobrar en septiembre 2026

Con el refuerzo completo, un jubilado que cobra la mínima alcanza un ingreso mensual de $498.633,29.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $342.906,63, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzan los $300.043,31. En tanto, la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos llega a $428.633,29.