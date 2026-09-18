Moratoria de ANSES: cuáles son las alternativas vigentes para saldar aportes pendientes

Antes de comenzar, ANSES recomienda entrar a Mi ANSES, Historia Laboral y revisar qué períodos de aportes aparecen registrados. Si la persona efectivamente trabajó durante determinados años pero esos aportes no figuran, primero debe realizar un reconocimiento de servicios.

Para calcular lo que debe pagarse se utiliza la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). El valor correspondiente a cada período representa el 29% de la base mínima utilizada para calcular los aportes y se actualiza mensualmente de acuerdo con la movilidad de ANSES.