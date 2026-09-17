"Un chef que no le pega al punto...": Jorge Rial contó los entretelones de los despidos en la Quinta de Olivos

Desde el oficialismo justificaron el achique estructural argumentando la necesidad de elevar los estándares de eficiencia, responder a una supuesta escalada de la inseguridad a nivel global y adecuar los protocolos de cara al masivo movimiento de personal ajeno que demandará la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Con la disolución de la administración anterior, los empleados de planta permanente comenzaron a ser notificados de su relocalización en otras dependencias del Estado, mientras que los contratos tercerizados y civiles sufren una poda drástica en medio de un clima interno completamente convulsionado.