La Justicia ordenó el desalojo de la fábrica FATE y sus trabajadores continúan con la toma

“Llamamos a todos a acercase desde ahora mismo a la puerta de la planta a poyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada, y anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta”, indicó el sindicato.