La Justicia ordenó el desalojo de la fábrica FATE y sus trabajadores continúan con la toma
El conflicto ya lleva nueve meses luego de que 920 trabajadores fueran despedidos cuando los dueños de la compañía anunciaban su cierre definitivo.
La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo en la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), luego de seis meses ininterrumpidos del conflicto que se desató cuando la patronal anunció el cierre de la planta fabril y el despido de 920 trabajadores.
Como se sabe, tras la noticia que se conoció el 18 de febrero pasado, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) llevó adelante la ocupación de las instalaciones ubicadas en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar que los dueños llevaban a cabo un lockout ilegal.
Al cumplirse seis meses de conflicto, el titular de la organización gremial, Alejandro Crespo, explicaba en conferencia de prensa que “acabamos de recorrer la planta para hacer un inventario. La cantidad de materia prima que hay permitiría producir durante más de un año”, aseguraba.
Pero este jueves, la mencionada Cámara ordenó el desalojo y desde el SUTNA calificaron la decisión como una “injusticia” y la realización este viernes de un abrazo y conferencia de prensa para informar sobre los pasos que seguirán.
“Llamamos a todos a acercase desde ahora mismo a la puerta de la planta a poyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada, y anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta”, indicó el sindicato.
Agregando que “el movimiento obrero argentino e incluso los medios internacionales siguen de cerca esta justa lucha obrera, que pretende ser aplacada por medio de la violencia defendiendo la posición ilícita de la patronal”.
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