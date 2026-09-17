A qué hora llega el diluvio este viernes: cambió la alerta por lluvias y tormentas, y hay más zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional amplió el área de cobertura del alerta por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
El avance de un frente de inestabilidad sobre el norte del país encendieron las alarmas por la llegada de un diluvio que ahora obligó a actualizar los sistemas de prevención meteorológica, y los alertas por lluvias, tormentas, ráfagas y granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ahora cubren más zonas.
El nuevo parte que no solo abarca a casi la totalidad de la provincia de Formosa, sino que ahora extiende el aviso oficial también hacia sectores de las provincias de Chaco y Corrientes, anticipando una desmejora notable en las condiciones del tiempo para la región.
De acuerdo con el informe técnico, el área geográfica será afectada por tormentas de variada intensidad —algunas de ellas catalogadas como localmente fuertes o puntualmente severas—, las cuales estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento fuertes y precipitaciones copiosas concentradas en cortos períodos.
Este nuevo frente inestable llega a días de la primavera y luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima en general y hasta sin avisos del organismo nacional.
Alerta de diluvio: los momentos de mayor probabilidad de lluvias y tormentas
Si bien la inestabilidad se mantendrá latente, el organismo oficial detalló las franjas horarias donde se esperan los momentos de mayor probabilidad y peligrosidad de los fenómenos:
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El momento más crítico: Comenzará a manifestarse con mayor fuerza durante la tarde y la noche del viernes, lapso en el que se prevé el núcleo principal de las tormentas severas.
Extensión del alerta: El mal tiempo se mantendrá activo durante la madrugada y se extenderá hacia la mañana del sábado, afectando de manera sostenida a las distintas jurisdicciones bajo advertencia.
Desde los organismos de prevención se estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y los 60 milímetros, advirtiendo además que dichos registros podrían ser superados de forma puntual en aquellas zonas donde los núcleos de tormenta adquieran mayor intensidad.
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