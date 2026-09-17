Sandra Pettovello avaló la Resolución 508/2026 y hay aumento automático de 20% de la AUH de Anses

Los montos oficiales de la asignación para octubre

Con la modernización administrativa en marcha, las autoridades ratificaron la escala salarial correspondiente a las prestaciones de este próximo mes:

Monto bruto total: $156.649,53 por cada hijo a cargo.

$156.649,53 por cada hijo a cargo. Monto en mano (80%): $125.319,62 directo al bolsillo de los beneficiarios.

$125.319,62 directo al bolsillo de los beneficiarios. Monto retenido (20%): $31.329,91 que se acreditará de manera digital.

$31.329,91 que se acreditará de manera digital. Hijo con Discapacidad: el valor bruto total de la asignación asciende a $510.154,95.

Desde la cartera nacional aclararon expresamente que si el nuevo sistema de intercambio informático no logra verificar automáticamente la regularidad o la salud de un beneficiario, el titular podrá continuar presentando su documentación en las distintas sedes de atención de la forma habitual.