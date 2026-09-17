Sandra Pettovello avaló la Resolución 508/2026 y hay aumento automático de 20% de la AUH de Anses
El Gobierno oficializó una medida avalada por Sandra Pettovello que elimina trámites. Conocé los nuevos montos y cómo impacta en los cobros de octubre.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó una importante normativa que beneficia a todos los titulares del organismo previsional. A través de la reciente publicación oficial, el Gobierno confirmó la modernización del sistema de retenciones y detalló las nuevas cifras exactas que se cobrarán en octubre.
Cómo es el trámite automático en ANSES para la AUH
Mediante la flamante Resolución 508/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó que la tradicional acreditación de los controles de salud y educación se realizará mediante un cruce de datos automático.
Esta fuerte medida gubernamental busca agilizar los pagos del 20% retenido mensual. A partir de ahora, los datos sobre el cumplimiento de estas obligaciones para los menores de 5 a 17 años serán informados de manera directa por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud, garantizando mayor veracidad en las fuentes oficiales.
De esta manera, se elimina la burocrática necesidad de certificar la libreta de papel de forma presencial. Asimismo, el texto detalla que para los menores de hasta 4 años, el pago del monto retenido se liquidará automáticamente todos los meses junto con el haber principal.
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Los montos oficiales de la asignación para octubre
Con la modernización administrativa en marcha, las autoridades ratificaron la escala salarial correspondiente a las prestaciones de este próximo mes:
- Monto bruto total: $156.649,53 por cada hijo a cargo.
- Monto en mano (80%): $125.319,62 directo al bolsillo de los beneficiarios.
- Monto retenido (20%): $31.329,91 que se acreditará de manera digital.
- Hijo con Discapacidad: el valor bruto total de la asignación asciende a $510.154,95.
Desde la cartera nacional aclararon expresamente que si el nuevo sistema de intercambio informático no logra verificar automáticamente la regularidad o la salud de un beneficiario, el titular podrá continuar presentando su documentación en las distintas sedes de atención de la forma habitual.
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