Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto van a aumentar en septiembre 2026

En tanto, el haber máximo pasaría de $2.824.694,49 a unos $2.881.188,38. La PUAM alcanzaría aproximadamente los $342.537,15 y las PNC por invalidez y vejez rondarían los $299.720.

Si el bono se mantiene en $70.000 y la inflación de julio finalmente es del 2%, un jubilado que cobra la mínima recibiría alrededor de $498.171 en septiembre.

El aumento por movilidad es independiente del bono previsional.