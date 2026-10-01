A qué hora llega el tormentón amazónico que barrerá el frío y traerá calor al AMBA

A qué hora comienza la tormenta en el AMBA y cuándo mejora

Gentileza Meteored

La inestabilidad se concentrará de lleno durante las primeras horas del sábado 3 de octubre. De acuerdo a las previsiones horarias, el frente de mal tiempo comenzará a sentirse formalmente a las 03:00 de la madrugada, momento en el que se prevé el inicio de la tormenta con vientos del noreste de hasta 38 km/h.