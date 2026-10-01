El Gobierno avaló bono de $210.000 para que trabajadores en blanco recuperen salario básico por la inflación

Cómo se paga el bono y cuáles son los nuevos salarios básicos

El entendimiento paritario de la actividad metalmecánica contempla un incremento acumulativo del 23,5% para el período abril 2026-marzo 2027. La compensación extraordinaria total de $210.000, acordada para paliar los efectos de la inflación de los meses previos, fue dividida en tres cuotas iguales de $70.000. Junto con la liquidación de octubre, los empleados metalúrgicos recibirán la última de estas asignaciones de carácter no remunerativo.