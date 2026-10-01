El Gobierno avaló bono de $210.000 para que trabajadores en blanco recuperen salario básico por la inflación
La Secretaría de Trabajo homologó la nueva escala de la UOM, que incluye un esperado bono y un incremento salarial del 4% para el mes de octubre.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comenzó a aplicar su nueva escala salarial para el mes de octubre. Tras la reciente homologación oficial, los trabajadores percibirán un aumento del 4% en sus ingresos y el pago de la última cuota del bono extraordinario de 210.000 pesos para recomponer poder adquisitivo.
Cómo se paga el bono y cuáles son los nuevos salarios básicos
El entendimiento paritario de la actividad metalmecánica contempla un incremento acumulativo del 23,5% para el período abril 2026-marzo 2027. La compensación extraordinaria total de $210.000, acordada para paliar los efectos de la inflación de los meses previos, fue dividida en tres cuotas iguales de $70.000. Junto con la liquidación de octubre, los empleados metalúrgicos recibirán la última de estas asignaciones de carácter no remunerativo.
Además, con el ajuste mensual del 4% previsto en las escalas, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) quedó fijado en $1.160.976.
En cuanto a los salarios básicos por hora para el personal jornalizado (correspondiente a la Rama 17), los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Ingresante: $4.665,41.
- Operario Calificado: $5.054,03.
- Medio Oficial: $5.447,03.
- Operario Especializado: $5.827,06.
- Oficial: $6.445,08.
- Oficial Múltiple: $6.942,35.
Para el caso del personal mensualizado, el Grupo A (administrativos) contará con sueldos básicos que arrancan en los $901.251,29 para la 1ª categoría y alcanzan el $1.261.330,39 para la 4ª. En el sector técnico (Grupo B), el máximo asciende a $1.381.074,47.
Finalmente, el convenio laboral actualizado incluye adicionales fijos extra: el pago por título técnico y título secundario se estableció en $24.699,49, mientras que el plus correspondiente por idiomas trepó a los $13.963,28.
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