Sandra Pettovello definió que la jubilación mínima de Anses se paga con bono hasta después del Día de la Madre
El organismo dependiente de Capital Humano confirmó el cronograma de pagos de octubre. Los titulares de Anses cobrarán después de la histórica festividad.
El Ministerio de Capital Humano oficializó el calendario de pagos para octubre. La novedad es que gran parte de los beneficiarios de la Anses, incluyendo aquellos que perciben la jubilación mínima junto con el esperado bono, terminarán de cobrar sus haberes recién después de la celebración del Día de la Madre el 18 de octubre.
De acuerdo con el cronograma formal publicado por la entidad previsional, los pagos para el sector pasivo iniciarán la segunda semana del mes. Sin embargo, como el tradicional Día de la Madre se celebra el domingo 18 de octubre, un importante grupo de jubilados percibirá su dinero en los días posteriores a la reunión familiar.
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El calendario completo de Anses para el mes de octubre
El esquema organizado por el Gobierno establece las siguientes fechas de cobro para todas las prestaciones, según la terminación del documento de identidad:
Calendario de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
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Calendario de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Calendario de pagos de Anses de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Calendario de pagos de Anses de Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 19 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Calendario de pagos de Anses de Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre
Calendario de pagos de Anses de Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
Calendario de pagos de Anses de Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Calendario de pagos de Anses de asignaciones con todas las terminaciones de documento
- Asignación por Maternidad: del 14 de octubre al 10 de noviembre
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): del 9 de octubre al 10 de noviembre
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 10 de noviembre
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