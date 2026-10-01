Accidente fatal en la Ruta 2: un hombre murió y otro está grave tras un choque entre una camioneta y un camión

Choque entre dos motos en la Ruta 40: una mujer internada

Un choque entre dos motocicletas ocurrido este jueves por la mañana en Tunuyán dejó como saldo a una mujer herida y trasladada al hospital.

El accidente se produjo alrededor de las 6.40 en la Ruta 40, a la altura del kilómetro 3221, cuando una motocicleta Corven Mirage circulaba por un callejón interno en dirección este-oeste y, al llegar a la ruta, colisionó por causas que todavía se investigan con una Zanella 110 cc que avanzaba por la traza nacional.

En esta última moto viajaban una mujer y una menor de edad como acompañante. Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió politraumatismos y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Tras recibir las primeras atenciones, la mujer fue trasladada al Hospital Scaravelli, mientras que la menor fue evaluada en el lugar.

En el operativo trabajaron efectivos de Policía Vial, Comisaría 15ª y personal de Tránsito Municipal de Tupungato. Las circunstancias del choque quedaron bajo investigación.