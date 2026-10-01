Accidente fatal en la Ruta 2: un hombre murió y otro está grave tras un choque entre una camioneta y un camión
El accidente ocurrió en el kilómetro 54, en sentido a Capital Federal. El hecho estuvo protagonizado por un Volkswagen T-Cross, el cual impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión que se encontraba estacionado.
Una tragedia vial se registró esta mañana sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 54, cuando una camioneta Volkswagen modelo T-Cross que circulaba en sentido a Capital Federal perdió el control y terminó impactando violentamente contra el acoplado de un camión que se encontraba estacionado.
Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del vehículo falleció. En tanto, otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece bajo atención médica.
El siniestro ocurrió a pocos metros de la fábrica Aluar y generó un importante despliegue de los equipos de emergencia. En el lugar trabajaron Bomberos de Abasto y una ambulancia de AUBASA. Las actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la comisaría de Gómez, perteneciente al partido de Brandsen, que tiene jurisdicción en ese tramo de la Ruta 2.
Por el momento, no fueron informadas oficialmente las identidades de las personas involucradas.
Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que la Volkswagen T-Cross perdió el control y terminó impactando contra el acoplado. Se busca establecer la mecánica del accidente y qué ocurrió en los instantes previos al choque fatal.
Choque entre dos motos en la Ruta 40: una mujer internada
Un choque entre dos motocicletas ocurrido este jueves por la mañana en Tunuyán dejó como saldo a una mujer herida y trasladada al hospital.
El accidente se produjo alrededor de las 6.40 en la Ruta 40, a la altura del kilómetro 3221, cuando una motocicleta Corven Mirage circulaba por un callejón interno en dirección este-oeste y, al llegar a la ruta, colisionó por causas que todavía se investigan con una Zanella 110 cc que avanzaba por la traza nacional.
En esta última moto viajaban una mujer y una menor de edad como acompañante. Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió politraumatismos y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.
Tras recibir las primeras atenciones, la mujer fue trasladada al Hospital Scaravelli, mientras que la menor fue evaluada en el lugar.
En el operativo trabajaron efectivos de Policía Vial, Comisaría 15ª y personal de Tránsito Municipal de Tupungato. Las circunstancias del choque quedaron bajo investigación.
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