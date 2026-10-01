Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas
La jueza federal de Goya aceptó un pedido de la querella para que se evalúe si es viable vaciar dos lagunas. También se analizará una pericia geoespacial con inteligencia artificial.
A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia analiza avanzar con nuevas medidas de búsqueda en dos lagunas de 9 de Julio, Corrientes, que ya habían sido rastrilladas durante la investigación.
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a una serie de requerimientos de la querella que representa a la familia del chico y ordenó estudiar la factibilidad técnica de drenar dos lagunas ubicadas dentro del radio de interés de la investigación, identificadas en el expediente como la N° 1 y la N° 4.
Esa hipótesis la planteó hace unos meses un hombre cercano a la familia de Loan, que se llama José Mazzei y se presenta como especialista en investigaciones de esta clase de casos. Este hombre, que nunca fue aceptado como parito de parte, planteó en los medios que una de las lagunas que nunca se inspeccionó está en el campo de Carlos Pérez, uno de los principales acusados.
La medida llega mientras el Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a los acusados por la sustracción y el ocultamiento del chico, que tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024. Según fuentes judiciales, el pedido fue impulsado por el equipo de abogados que encabeza Alejandro Vecchi.
La idea es ampliar la superficie de terreno examinada para descartar hipótesis y, en ese proceso, dar con elementos que nunca aparecieron: entre ellos, el otro botín del niño, prendas de ropa u otros objetos que puedan resultar relevantes para la pesquisa.
El análisis de los sedimentos
Entre las alternativas mencionadas aparece también el denominado ADN ambiental, relacionado precisamente con el análisis del agua y los sedimentos de las lagunas.
La abogada María Belén Russo Cornara explicó que esta herramienta permite buscar material biológico que puede permanecer en el ambiente con el paso del tiempo, tanto en el agua como en los sedimentos.
Por ahora, entonces, no existe una orden para comenzar a drenar los dos cuerpos de agua. El paso dispuesto por el juzgado consiste en determinar técnicamente si las medidas solicitadas por la familia son posibles antes de avanzar con nuevos procedimientos.
Las diligencias forman parte de la investigación que continúa abierta para determinar qué ocurrió con Loan y dónde está, en paralelo al juicio oral que se desarrolla en Corrientes por su sustracción y ocultamiento.
Loan tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.
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