Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Aún nadie sabe dónde está.

El análisis de los sedimentos

Entre las alternativas mencionadas aparece también el denominado ADN ambiental, relacionado precisamente con el análisis del agua y los sedimentos de las lagunas.

La abogada María Belén Russo Cornara explicó que esta herramienta permite buscar material biológico que puede permanecer en el ambiente con el paso del tiempo, tanto en el agua como en los sedimentos.

Por ahora, entonces, no existe una orden para comenzar a drenar los dos cuerpos de agua. El paso dispuesto por el juzgado consiste en determinar técnicamente si las medidas solicitadas por la familia son posibles antes de avanzar con nuevos procedimientos.

Las diligencias forman parte de la investigación que continúa abierta para determinar qué ocurrió con Loan y dónde está, en paralelo al juicio oral que se desarrolla en Corrientes por su sustracción y ocultamiento.

Loan tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.