Anses: desde noviembre será automática la acreditación de la escolaridad para cobrar el 20% retenido de la AUH

Según estableció la Anses, la Secretaría de Educación le remitirá la información mediante un intercambio seguro de datos. Con esos registros, el organismo podrá comprobar automáticamente el cumplimiento de la escolaridad requerido para liquidar el porcentaje reservado.

El objetivo será evitar que el titular tenga que acreditar nuevamente una información que ya se encuentra en poder del Estado. El procedimiento alcanzará a los establecimientos educativos públicos y privados incorporados a la enseñanza oficial.

Anses aclaró sin embargo que la Libreta AUH no será eliminada. Continuará funcionando como mecanismo alternativo cuando Anses no cuente con la información educativa remitida por la Secretaría de Educación.

Resolución 290/2026: