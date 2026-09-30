Anses: desde noviembre será automática la acreditación de la escolaridad para cobrar el 20% retenido de la AUH
De todas maneras la Libreta AUH no será eliminada y continuará funcionando como mecanismo alternativo cuando Anses no cuente con la información educativa.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció este miércoles un nuevo procedimiento para acreditar automáticamente el cumplimiento de la escolaridad de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), requisito necesario para acceder al 20% del monto de la prestación que es retenido todos los meses. Este nuevo mecanismo se aplicará a los montos a partir del próximo 1° de noviembre.
Así quedó plasmado en la Resolución 290/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Guillermo Héctor Arancibia. De esta manera Anses verificará que la condición educativa se cumpla a partir del intercambio de información con la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano.
De esta manera los titulares de la AUH ya no necesitarán presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para demostrar el cumplimiento de la escolaridad.
En la actualidad el 80% de la AUH se paga mensualmente mientras que el 20% restante es retenido hasta tanto se acredite el cumplimiento de las condiciones previstas para cada edad.
Para los niños de hasta cuatro años inclusive se deben acreditar los controles sanitarios y el plan de vacunación. A partir de los cinco años, también debe certificarse el cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.
Según estableció la Anses, la Secretaría de Educación le remitirá la información mediante un intercambio seguro de datos. Con esos registros, el organismo podrá comprobar automáticamente el cumplimiento de la escolaridad requerido para liquidar el porcentaje reservado.
El objetivo será evitar que el titular tenga que acreditar nuevamente una información que ya se encuentra en poder del Estado. El procedimiento alcanzará a los establecimientos educativos públicos y privados incorporados a la enseñanza oficial.
Anses aclaró sin embargo que la Libreta AUH no será eliminada. Continuará funcionando como mecanismo alternativo cuando Anses no cuente con la información educativa remitida por la Secretaría de Educación.
Resolución 290/2026:
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