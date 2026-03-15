Jubilados ANSES: con aumento y bono de $70.000, así quedan las escalas y el calendario de pagos en marzo 2026

Bono proporcional marzo 2026: qué pasa con los haberes medios

El bono no es de $70.000, sino una suma compensatoria. La regla es clara: ANSES paga la diferencia necesaria para que el beneficiario alcance el tope de $439.600,88.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, el bono que se le acreditará será de $39.600,88. Este mecanismo busca evitar el «achatamiento» de la pirámide y garantizar que nadie que haya aportado más termine percibiendo menos ingresos reales que quien cobra la mínima. Es importante recordar que este monto es no remunerativo, por lo cual no sufrirá descuentos de obra social ni aportes de ningún tipo.

Calendario de pagos: cuándo empieza el cobro por terminación de DNI

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.