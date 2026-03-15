Jubilados ANSES: con aumento y bono de $70.000, así quedan las escalas y el calendario de pagos en marzo 2026
El Gobierno oficializó la suba del 2,9% por movilidad. Conocé cuánto cobran la mínima, la PUAM y las PNC, junto a las fechas de cobro según la terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Haberes y montos: las escalas finales para marzo 2026
Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en marzo un aumento cercano al 2,9%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.
Con esta suba, los valores aproximados quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $369.600,88
- Jubilación mínima con bono: $439.600,88
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70
- PUAM con bono: $365.680,70
- Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62
- PNC con bono: $328.720,62
El refuerzo de $70.000 continúa sin actualización y se suma al haber mensual para quienes cumplen con los requisitos del programa.
Bono proporcional marzo 2026: qué pasa con los haberes medios
El bono no es de $70.000, sino una suma compensatoria. La regla es clara: ANSES paga la diferencia necesaria para que el beneficiario alcance el tope de $439.600,88.
Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, el bono que se le acreditará será de $39.600,88. Este mecanismo busca evitar el «achatamiento» de la pirámide y garantizar que nadie que haya aportado más termine percibiendo menos ingresos reales que quien cobra la mínima. Es importante recordar que este monto es no remunerativo, por lo cual no sufrirá descuentos de obra social ni aportes de ningún tipo.
Calendario de pagos: cuándo empieza el cobro por terminación de DNI
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas
- DNI 0: 9 de marzo
- DNI 1: 10 de marzo
- DNI 2: 11 de marzo
- DNI 3: 12 de marzo
- DNI 4: 13 de marzo
- DNI 5: 16 de marzo
- DNI 6: 17 de marzo
- DNI 7: 18 de marzo
- DNI 8: 19 de marzo
- DNI 9: 20 de marzo
Haberes superiores a la mínima
- DNI 0 y 1: 23 de marzo
- DNI 2 y 3: 25 de marzo
- DNI 4 y 5: 26 de marzo
- DNI 6 y 7: 27 de marzo
- DNI 8 y 9: 30 de marzo
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.
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