Crisis económica: cierra la marca de Julián Weich que donaba el 50% de su recaudación

"No le ocasiono gastos ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación, pero lamentablemente tengo que cerrar", convino.

El cierre de Conciencia significa una pérdida potencial de donaciones para ONGs como Fundación Huésped, Ruta 40, Techo, Rugby sin Fronteras, Espartanos, Casa Grande, Cooperadora del Hospital de Niños y UNICEF Uruguay.

Pero Weich señaló que su fin se debe al mismo que truncó el funcionamiento de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas a propósito de la crisis enconómica y el contexto de recesión, donde el consumo no existe.

"Se acabó el consumo. O sea, el consumo no alcanza para que yo esté dentro del consumo general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo", añadió.

"Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y que no dono. Ya está", manifestó.