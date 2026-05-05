Crisis económica: cierra la marca de Julián Weich que donaba el 50% de su recaudación
El conductor explicó que la crisis económica generalizada le impide cumplir con su compromiso porque "no entra plata" y prefiere desistir en su empeño.
Además de tener décadas de trayectoria como conductor, Julián Weich ahondó en su veta solidaria en 2010, cuando fundó "Conciencia", una marca que donaba el 50% de su recaudación a organizaciones no gubernamentales (ONG). Pero la crisis económica afectó al consumo a tal punto que la empresa está a punto de cerrar.
"Yo estoy por cerrar Conciencia, mi marca", declaró Weich en la mesa de Juana Viale, a lo que la nieta de Mirtha Legrand le pidió detalles y el conductor reveló que el modelo de la iniciativa "no funciona más" porque "no entra plata" dada la caída del consumo masivo aún en productos de primera necesidad, y "de calidad", como se ocupó de remarcar.
"No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar", contó.
La frustración es total, porque incluso las personas que colaboran con la empresa "no tienen ni ganas porque están preocupadas por otros temas", explicó Julián Weich, quien desarrolló parte de su carrera en medios como imagen de UNICEF, entre otros proyectos.
"No le ocasiono gastos ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación, pero lamentablemente tengo que cerrar", convino.
El cierre de Conciencia significa una pérdida potencial de donaciones para ONGs como Fundación Huésped, Ruta 40, Techo, Rugby sin Fronteras, Espartanos, Casa Grande, Cooperadora del Hospital de Niños y UNICEF Uruguay.
Pero Weich señaló que su fin se debe al mismo que truncó el funcionamiento de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas a propósito de la crisis enconómica y el contexto de recesión, donde el consumo no existe.
"Se acabó el consumo. O sea, el consumo no alcanza para que yo esté dentro del consumo general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo", añadió.
"Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y que no dono. Ya está", manifestó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario