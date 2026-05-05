Javier Milei y Luis Caputo no se bancaron las críticas de Domigo Cavallo y salieron a cruzarlo

A su vez, Caputo aseguró que el Gobierno continuará con su plan de saneamiento y lanzó una ironía final, deseando que la recuperación del país le genere "alegría" al exministro en lugar de "dolor".

Por su parte, el presidente Javier Milei escaló la confrontación al cuestionar la base moral del modelo económico de los años 90. El mandatario vinculó las medidas de aquella época con una "violación sistemática a la propiedad privada", mencionando hitos como el Plan Bonex, la nacionalización de deuda privada y el propio corralito.

Además, Milei aprovechó para generalizar sus críticas hacia el círculo de profesionales y comunicadores. "No tengo claro qué es más difícil. Si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas (95%) dejen de mentir", expresó.

Las críticas de Domingo Cavallo que desataron la furia de Javier Milei y Luis Caputo

La disputa se originó por las recientes críticas de Cavallo, quien sostiene que la mejora del riesgo país y la calificación de la Argentina como "economía emergente" están trabadas por la persistencia de los controles cambiarios.

El exministro sostuvo que es imperativo remover el cepo y permitir el libre movimiento de capitales para que el mercado confíe; e instó al Gobierno a acumular divisas de forma agresiva "sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio".

Finalmente, Cavallo cuestionó la formación de Caputo, afirmando que su enfoque carece de sustento teórico y se basa en la improvisación propia de un operador financiero. “Es un trader, no tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado y si no sale va por el otro”, sentenció.

Este enfrentamiento marca un quiebre significativo, ya que Cavallo pasó de ser una fuente de consulta respetada por el oficialismo a ser blanco de las mismas críticas que el Gobierno suele reservar para la oposición.