ANSES: el trámite disponible para cobrar un bono antes de fin de año

Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES

Completar la Libreta AUH de la ANSES es un trámite clave que se puede hacer de forma simple y sin salir de casa. Con estos pasos, los titulares de la AUH pueden gestionar la presentación y acceder al cobro del monto retenido:

Ingresar a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social en la plataforma oficial.

Accedé con tu CUIL y tu en la plataforma oficial. Verificar datos de los hijos: Dentro de la sección Hijos > Libreta AUH , revisá la información cargada. Si falta completar salud, educación o vacunación, seleccioná Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail.

Dentro de la sección Hijos > , revisá la información cargada. Si falta completar salud, educación o vacunación, seleccioná Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail. Imprimir y completar el formulario: Imprimí la Libreta AUH en una sola hoja y llevala a la escuela o centro de salud correspondiente. Es fundamental que esté bien completada, con firmas y sellos oficiales.

Imprimí la en una sola hoja y llevala a la escuela o centro de salud correspondiente. Es fundamental que esté bien completada, con firmas y sellos oficiales. Digitalizar correctamente el documento: Sacá una foto del formulario terminado sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas visibles. Debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.

Sacá una foto del formulario terminado sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas visibles. Debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Subir la libreta en ANSES: Volvé a ingresar a Mi ANSES, dirigite a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguí los pasos indicados. El trámite se confirma cuando recibís el mail de validación de la ANSES.

De esta manera, completar la Libreta AUH ANSES permite no solo regularizar la situación, sino también acceder al 20% acumulado y otros beneficios.

Monto de la AUH en mayo 2026

Los montos de la AUH se ajustan todos los meses según la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para mayo de 2026, la ANSES aplicó un incremento del 3,4%, lo que lleva el valor total por hijo a $141.312,64, aunque ese importe no se percibe completo de forma mensual.

Esto ocurre porque la ANSES retiene un 20% del beneficio hasta que se presenta la Libreta AUH, requisito clave para acceder al total acumulado. En detalle:

Monto total: $141.312,64

$141.312,64 Cobro mensual (80%): $113.050,11

$113.050,11 20% retenido: se paga una vez presentada la Libreta AUH ANSES

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $460.133,10, contemplando mayores necesidades y gastos.