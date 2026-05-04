ANSES: el trámite disponible para cobrar un bono antes de fin de año
Para acceder al dinero retenido y sumar beneficios, la ANSES exige presentar un formulario clave que habilita el cobro del 20% acumulado durante el año.
La ANSES sostiene la Asignación Universal por Hijo (AUH) como una de las principales políticas de asistencia social destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Este beneficio garantiza un ingreso mensual que apunta a cubrir necesidades básicas y asegurar el acceso a la salud y la educación de chicos y adolescentes.
Para percibir el total del monto, los titulares deben cumplir con un requisito clave cada año: presentar la Libreta AUH. Este trámite es indispensable, ya que permite cobrar el 20% retenido por la ANSES a lo largo de los meses y, al mismo tiempo, habilita el acceso a extras como la Ayuda Escolar Anual.
Qué es la Libreta AUH de ANSES
La Libreta AUH (Formulario PS.1.47) es un requisito obligatorio que exige la ANSES y debe ser completado por el titular para validar el cumplimiento de las condiciones del beneficio. A través de este documento se certifican aspectos fundamentales vinculados a los chicos:
- Controles de salud
- Calendario de vacunación
- Asistencia escolar de niños y adolescentes
Cabe recordar que la ANSES retiene mensualmente el 20% del monto de la AUH, que luego se paga en un solo desembolso una vez presentada la libreta. Además, este trámite también permite acceder a la Ayuda Escolar Anual, un pago extra que se otorga por cada hijo en edad escolar.
Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES
Completar la Libreta AUH de la ANSES es un trámite clave que se puede hacer de forma simple y sin salir de casa. Con estos pasos, los titulares de la AUH pueden gestionar la presentación y acceder al cobro del monto retenido:
- Ingresar a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social en la plataforma oficial.
- Verificar datos de los hijos: Dentro de la sección Hijos > Libreta AUH, revisá la información cargada. Si falta completar salud, educación o vacunación, seleccioná Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail.
- Imprimir y completar el formulario: Imprimí la Libreta AUH en una sola hoja y llevala a la escuela o centro de salud correspondiente. Es fundamental que esté bien completada, con firmas y sellos oficiales.
- Digitalizar correctamente el documento: Sacá una foto del formulario terminado sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas visibles. Debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
- Subir la libreta en ANSES: Volvé a ingresar a Mi ANSES, dirigite a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguí los pasos indicados. El trámite se confirma cuando recibís el mail de validación de la ANSES.
De esta manera, completar la Libreta AUH ANSES permite no solo regularizar la situación, sino también acceder al 20% acumulado y otros beneficios.
Monto de la AUH en mayo 2026
Los montos de la AUH se ajustan todos los meses según la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para mayo de 2026, la ANSES aplicó un incremento del 3,4%, lo que lleva el valor total por hijo a $141.312,64, aunque ese importe no se percibe completo de forma mensual.
Esto ocurre porque la ANSES retiene un 20% del beneficio hasta que se presenta la Libreta AUH, requisito clave para acceder al total acumulado. En detalle:
- Monto total: $141.312,64
- Cobro mensual (80%): $113.050,11
- 20% retenido: se paga una vez presentada la Libreta AUH ANSES
En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $460.133,10, contemplando mayores necesidades y gastos.
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