A qué hora ver Gran Hermano hoy martes y qué pasa en la gala tras la nueva eliminación
El certamen que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe enfrenta una nueva semana de juego, con un condimento especial.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa semanas excitantes: tras la salida de Nazareno Pompei por decisión del público, el reality show que conduce Santiago del Moro por Telefe enfrenta una nueva semana cargada de emociones y estrategias.
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Lo cierto es que, de cara a siete nuevos días de juego, los participantes se preparan para la prueba semanal de liderazgo, en la cual sólo podrán participar aquellos que resultaron ganadores en el desafío de "Here it goes again" (OK GO), el video que había sido furor en GH 2007 y 2011.
Además, se viene un nuevo "D.A.R." (Derecho a réplica) que tendrá que afrontar alguno de los participantes.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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