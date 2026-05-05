Censuran a Morena Echarri tras polémicas fotos: el descargo de la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Como era de esperar, la publicación despertó diversos comentarios en las redes. Esta repercusión parece haber derivado en una serie de reportes o denuncias por parte de otros usuarios, lo que resultó en la suspensión temporal de la cuenta comercial de la joven.

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El descargo de Morena Echarri

Fiel a su estilo, fue la propia Morena quien compartió la situación con sus seguidores para visibilizar lo sucedido: "Hola, me volvieron a cerrar la cuenta de la marca", comunicó inicialmente. Poco después, sugirió que la interrupción del servicio no fue casual, añadiendo: "Se ve que mi contenido está siendo objeto de denuncias recurrentes".

Luego, la joven optó por reafirmar su mensaje y compartió el material audiovisual que habría originado la medida: una serie de postales históricas de Eva Perón acompañadas por velas. Posteriormente, se pronunció sobre el episodio con seguridad, manteniendo su posición frente a la dinámica de la plataforma: "No lo sabremos nunca porque el bot de Instagram no entiende de política así que mientras tanto podrán encontrar la última colección en mi perfil".

De esta manera, a través de una postura decidida y sin retroceder ante las repercusiones, Morena Echarri refleja una marcada sintonía con el camino trazado por sus padres, tanto en la profundidad de sus ideales como en la voluntad de sostenerlos en la esfera pública.

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