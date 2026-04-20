Jubilados de ANSES: el aumento confirmado para los haberes de mayo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más elevado de los últimos doce meses. Con este dato como referencia, y en el marco del sistema de movilidad vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones de mayo.
Este incremento busca acompañar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. De esta manera, el ajuste de mayo de 2026 se calculará en función del último índice oficial publicado por el INDEC, tal como lo establece la normativa vigente.
Jubilación mínima y máxima que cobrarán en mayo 2026
- Jubilación mínima: $393.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $393.250,17
Si el Gobierno decide sostener el bono adicional de $70.000 para las jubilaciones y pensiones más bajas, los ingresos finales de estos beneficiarios se ubicarían en los siguientes valores:
- Jubilación mínima: $463.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- PUAM: $384.600,12
- PNC por invalidez o vejez: $345.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $463.250,17
Este refuerzo de $70.000 se abona en su totalidad a los titulares que perciben la jubilación o pensión mínima, mientras que en los casos de haberes superiores el monto se reduce de forma gradual. De esta manera, el adicional se ajusta hasta llegar a un límite establecido por ANSES.
Cómo quedan la AUH y otras asignaciones en mayo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.312,64 nominales. Se depositará mensualmente el 80% de ese monto ($113.050). El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta de Asignación con los controles de salud y escolaridad al día.
La AUH por Discapacidad alcanzará los $458.354, un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12 en mayo. Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12. Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva.
La Asignación por Embarazo (AUE) también llegará a $141.312,64, con el mismo esquema de pago que la AUH: 80% mensual y 20% diferido.
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