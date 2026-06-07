"Un agradecimiento eterno": conmovedor comunicado de la familia de Indio Solari en plena despedida masiva

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno", expresaron conmovidos por las infinitas muestras de afecto.

Asimismo, el entorno de Solari reforzó la necesidad de mantener el orden y cuidar la fisonomía del encuentro, apelando a la misma hermandad que caracterizó a las históricas misas redondas a lo largo de las décadas. "Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós. GRACIOSOS Y VALIENTES", concluye el texto.

Con la confirmación de que no habrá restricciones de espacio y que las instalaciones están preparadas para contener la afluencia de público de manera segura, la familia del Indio abrazó de manera simbólica a una militancia musical que continúa desfilando entre lágrimas, cánticos y el eterno agradecimiento por un legado que ya es inmortal.