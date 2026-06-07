ANSES: el bono de hasta $70.000 que recibirán un grupo de jubilados

En tanto, quienes tuvieron mejores salarios pueden acceder a haberes superiores, mientras que la jubilación máxima alcanzará en junio los $2.713.948 brutos.

Qué jubilados son los que reciben el bono completo de $70.000

El Ejecutivo dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. El refuerzo alcanzará a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Con este esquema, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en junio un ingreso total de $473.317,99, resultado de la suma entre el haber actualizado y el bono extraordinario.

La medida también incluye a titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM y otras prestaciones abonadas por la ANSES. En los casos de personas que perciban ingresos superiores al haber mínimo, el adicional será proporcional hasta completar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

Cuándo cobro el bono de junio

Jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados con haberes superiores a la mínima