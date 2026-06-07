ANSES: qué es y para qué sirve la Certificación Negativa

El organismo verifica en primer lugar si existen declaraciones juradas activas correspondientes a trabajadores en relación de dependencia. Para esa tarea, la información se contrasta con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Qué datos registra este documento de ANSES

La evaluación realizada por ANSES contempla distintas situaciones laborales, previsionales y sociales. Los controles incluyen la condición de trabajadores independientes. La certificación no se emite cuando la persona registra actividad como autónomo, monotributista o integrante del régimen de personal de casas particulares.

La única excepción mencionada por el organismo corresponde a quienes están inscriptos como monotributistas sociales. Esa condición aparece identificada expresamente dentro del comprobante.

La plataforma también revisa beneficios asociados al desempleo y a la maternidad. La percepción de la Prestación por Desempleo impide acceder a la constancia negativa. La misma restricción alcanza a quienes cobran la Asignación por Maternidad destinada al personal de casas particulares.

El sistema incorpora además controles sobre programas educativos financiados por el Estado. Los estudiantes que perciben becas Progresar figuran como receptores de una asistencia económica activa y, por esa razón, la certificación no se encuentra disponible.

Quiénes necesitan presentar la Certificación Negativa

La Certificación Negativa suele ser requerida por organismos, empresas o entidades que necesitan comprobar que una persona no percibe ingresos formales ni beneficios estatales específicos.

El documento funciona como respaldo oficial para acreditar una determinada situación económica y previsional ante terceros.

ANSES permite realizar el trámite de manera completamente digital. Los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial del organismo o acceder mediante la aplicación Mi ANSES para solicitar la constancia.

La emisión del certificado es gratuita y no requiere la intervención presencial de personal del organismo. El comprobante se genera de forma electrónica una vez completadas las verificaciones correspondientes. La validez del documento es de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Además, la certificación incorpora un código de verificación que permite corroborar su autenticidad sin necesidad de sello ni firma de funcionarios de ANSES.