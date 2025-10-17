MinutoUno

Jubilados ANSES: los tres créditos que se solicitan en pocos pasos

La solicitud se realiza de manera online y el dinero se deposita en la cuenta bancaria donde el usuario percibe sus haberes. Los detalles en la nota.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, en conjunto con el Banco Nación, diferentes líneas de créditos destinadas a jubilados y pensionados. Estos préstamos se presentan como un alivio para el bolsillo de los más vulnerables, teniendo como objetivo principal ayudar a cubrir gastos o para proyectos a mediano plazo.

Uno de las grandes ventajas de estos créditos son sus cuotas fijas, que se pueden extender hasta 5 años. Es importante resaltar que estas ayudas las otorga la entidad bancaria, pero están destinadas para este grupo de beneficiarios de ANSES. La solicitud se realiza de manera online y el dinero se deposita en la cuenta bancaria donde el usuario percibe sus haberes.

Los 3 créditos disponibles para los jubilados

Para acceder a estos créditos, los jubilados y pensionados deben hacerlo a través de la aplicación del Banco Nación.

Nación Previsional BNA

Este préstamo está dirigido a quienes cobran sus haberes en el Banco Nación, al mismo tiempo que permite acceder a montos desde $100.000 hasta $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses y cuotas que no superen el 35% del ingreso neto.

Por otro lado, se otorga a sola firma y las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta donde se perciben los haberes.

Nación Previsional

Pensado para jubilados y pensionados que no cobran en el Banco Nación, los montos van de $5.000 a $50.000.000, también con cuotas que no superen el 35% del ingreso y plazo máximo de 72 meses. Además, se otorga con sola firma y se amortiza mediante descuentos desde una caja de ahorro en el banco.

Adelanto de haberes

Este crédito es de libre destino para quienes cobran en Banco Nación, con montos de $20.000 a $500.000. Además, se paga en un único descuento al momento de la próxima acreditación de haberes. La gestión es inmediata vía BNA+ y la TNA fija alcanza el 90%.

Cómo solicitar los créditos

Los jubilados y pensionados pueden gestionar estos préstamos de forma ágil usando BNA+. Estos son los pasos que deben seguir:

  • Acceder a BNA+ con usuario y contraseña.
  • Ir al apartado de Préstamos en el menú principal.
  • Seleccionar el crédito deseado y definir monto, destino y número de cuotas.
  • Revisar la información personal y confirmar la solicitud.

