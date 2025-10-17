Jubilados ANSES: los tres créditos que se solicitan en pocos pasos

Nación Previsional

Pensado para jubilados y pensionados que no cobran en el Banco Nación, los montos van de $5.000 a $50.000.000, también con cuotas que no superen el 35% del ingreso y plazo máximo de 72 meses. Además, se otorga con sola firma y se amortiza mediante descuentos desde una caja de ahorro en el banco.

Adelanto de haberes

Este crédito es de libre destino para quienes cobran en Banco Nación, con montos de $20.000 a $500.000. Además, se paga en un único descuento al momento de la próxima acreditación de haberes. La gestión es inmediata vía BNA+ y la TNA fija alcanza el 90%.

Cómo solicitar los créditos

Los jubilados y pensionados pueden gestionar estos préstamos de forma ágil usando BNA+. Estos son los pasos que deben seguir: