La aclaración de Pablo Quirno tras el anuncio de la intervención del Tesoro Nacional: "No se tocan dólares del Banco Central"

También se refirió al presente del presidente Milei y su actividad política en el terreno bonaerense: "Tenemos un presidente que sufre un atentado la semana pasada en su visita a Lomas de Zamora, tenemos el reconocimiento de la inutilidad absoluta del gobierno de la provincia de Buenos Aires que no puede garantizar la seguridad del presidente, hoy en el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires. Todo ese cúmulo y ese contexto hace que en los mercados,¿por qué lo hacen? Lo hacen para generar incertidumbre".

Sobre la decisión de intervenir en el mercado financiero con fondos del Tesoro Nacional, Quirno apuntó: "Lo que nosotros identificamos durante este proceso es que hubo situaciones puntuales. Te doy como ejemplo el lunes específicamente. El lunes durante dos horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar y lo hizo, lo levantó, 40 pesos, con un volumen muy chiquito".

"Eso se produce por situaciones de iliquidez en el mercado. Entonces, acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos, el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos", explicó a continuación.